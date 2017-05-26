|
Президент Индии поздравил Грузию с Днем независимости
26.05.2017 15:57
Президент Индии поздравляет Грузию с Днем независимости. Послание распространилось в микроблоге "Твиттер".
"С наилучшими пожеланиями поздравляю грузинский народ с Днем независимости"- пишет президент Индии.
С Днем независимости поздравили Грузию также президент Украины, Петро Порошенко, МИД Украины, НАТО, и посол США в Грузии Ян Келли.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна