Президент Индии поздравил Грузию с Днем независимости

26.05.2017 15:57 Президент Индии поздравляет Грузию с Днем независимости. Послание распространилось в микроблоге "Твиттер".



"С наилучшими пожеланиями поздравляю грузинский народ с Днем независимости"- пишет президент Индии.



С Днем независимости поздравили Грузию также президент Украины, Петро Порошенко, МИД Украины, НАТО, и посол США в Грузии Ян Келли.

















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