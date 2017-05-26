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МИД Украины поздравил Грузию с Днем независимости
26.05.2017 16:11
Министерство иностранных дел Украины поздравляет Грузию с Днем независимости. Заявление распространилось в микроблоге "Твиттер".
"Мы, обе страны, разделяем ценности свободы и демократии, и вместе достигнем успешного будущего для наших нардов"- говорится в заявлении.
С 26 мая Грузию поздравил также президент Украины Петро Порошенко.
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