МИД Украины поздравил Грузию с Днем независимости

26.05.2017 16:11 Министерство иностранных дел Украины поздравляет Грузию с Днем независимости. Заявление распространилось в микроблоге "Твиттер".



"Мы, обе страны, разделяем ценности свободы и демократии, и вместе достигнем успешного будущего для наших нардов"- говорится в заявлении.



С 26 мая Грузию поздравил также президент Украины Петро Порошенко.

















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