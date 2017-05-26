«Специальный посыл» НАТО России: Грузия должна стать членом НАТО

26.05.2017 16:33 «Сегодня в Тбилиси открывается сессия ПА НАТО и представители власти наперебой говорят о том, что до сих пор сессия ПА НАТО проводилась за пределами альянса лишь 4 раза, которые впоследствии вступили в альянс, и это означает, что в НАТО вступит и Грузия. Но как быстро это произойдет, по-прежнему неясно. Кроме этого, по словам госминистра по вопросам евроинтеграции Виктора Долидзе, на этой сессии будет озвучен «специальный посыл России» о том, что в отношении Грузии расширение НАТО не должно остановиться и наша страна должна стать членом НАТО. Весенняя сессия ПА НАТО проводится в Тбилиси 26-29 мая. Сессия ПА НАТО проводится в стране, не входящей в альянс, впервые после 2002 года», - пишет газета «Резонанси».



«На сессии ждут заместителя генсекретаря НАТО, президента ПА НАТО и других высокопоставленных официальных лиц, всего - более 600 гостей. В рамках ПА члены делегации НАТО примут декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии и представители власти делают на эту тему позитивные заявления. Премьер-министр говорит, что принятая на сессии декларация еще раз подтверждает твердую поддержку внешнеполитического вектора Грузии со стороны альянса», - отмечает издание.



«По словам госминистра по вопросам евроинтеграции Виктора Долидзе, «мы проводим этот саммит не только географически и технически, но и придаем ему очень большое политическое значение, потому что будет принят «специальный документ» в поддержку Грузии, в котором будут поддержаны как интеграционные процессы, так и территориальная целостность и реформы... Будет специальный посыл в адрес России и НАТО о том, что в отношении Грузии расширение НАТО не должно остановиться и наша страна должна стать членом альянса». По его словам, у Грузии есть все инструменты для вступления в альянс и не стоит делать идею-фикс из того, что еще ни одна страна не вступала в НАТО без ПДЧ», - пишет автор статьи.



«На ПА НАТО с речью выступил и руководитель связного офиса НАТО, но и Уильям Лахью ничего не говорит о ПДЧ или предположительных сроках вступления в НАТО. «Все союзники твердо поддерживают Грузию. Мы здесь, чтобы подержать Грузию и ее стремление вступить в НАТО. Когда это произойдет, мы не знаем, это зависит от отдельных стран НАТО, но решение принято. Грузия станет членом НАТО», - заявил Лахью, по словам которого, главное добиться прогресса и убедить всех, что Грузию пора принимать в альянс», - заключает издание.















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