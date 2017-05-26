Власти Аджарии обещают решить вопрос строительства мечети в ближайшее время

26.05.2017 16:53 Вопрос строительства новой мечети в Батуми будет решен в ближайшем будущем с учетом интересов общества, заявил глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.



«Я не раз анонсировал, что по вопросу у нас есть ежедневная коммуникация. В ближайшем будущем вопрос будет решен, безусловно, с учетом интересов нашей мусульманской паствы, региона и страны. Не будем опережать события. Вместе с народом и обществом мы примем правильное решение», — подчеркнул Патарадзе.



Мусульманская община Аджарии с 2013 года добивается строительства в Батуми новой мечети. В настоящее время в Батуми только одна действующая мечеть. При этом ислам исповедуют не менее 25% населения Аджарии.



Для строительства мечети община в центре Батуми приобрела земельный участок площадью порядка 2,5 тысяч квадратных метров, однако городские власти не выдали разрешения на возведение богослужебного сооружения. Мэрия Батуми обосновала отказ тем, что указанный земельный участок не подходит для строительства здания культового назначения, так как находится в районе плотной жилой застройки.



Представители мусульманской общины установили на принадлежащем им земельном участке небольшую деревянную конструкцию, где будет действовать молельня. С сегодняшнего утра там начали собираться верующие, которые готовятся к вознесению молитвы.



«Сегодня мы ждем на этом месте паству. И не имеет значение, будет их мало или много. Важно то, что символически мы открываем мечеть и начинаем молиться», — сказал муфтий села Хуло Аслан Абашидзе в эфире Аджарского телевидения.



«Несмотря на отказ и отношение мэрии к мусульманам, сегодня для нас радостный день. Сегодня мы открываем мечеть и начинаем молиться. Думаю, что у власти хватит благоразумия вместе с нами отпраздновать этот важный день», — сказал председатель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе.



В мэрии Батуми разъяснили, что будут реагировать только в том случае, если на территории начнется капитальное строительство.



По данным переписи 2014 года, в Грузии проживает более 3,7 миллиона человек, 10,7% из которых мусульмане — более 398 тысяч человек.



"Новости-Грузия"











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