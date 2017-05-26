Грузия достигнет единства, построив сильное государство - президент

26.05.2017 16:54 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил жителей Грузии с Днем независимости и подтвердил стремление страны стать членом Евросоюза и НАТО, а также добиться объединения страны мирным путем.



«Сегодня я хочу вновь подтвердить требование, которое грузинское общество многие годы предъявляет грузинскому государству: мы успешно проведем нашу европейскую и евроатлантическую интеграцию. Грузинское государство твердо стоит на этом пути, и мы терпеливо ждем момента, когда Евросоюз и НАТО решат стать еще более сильными, еще более стойкими, приняв Грузию в свои ряды», — заявил Маргвелашвили, выступая на площади Свободы на церемонии принятия присяги грузинскими военнослужащими.



Глава государства и верховный главнокомандующий говорил в своем обращении об «основных ценностях, вокруг которых объединено наше общество и наше государство».



«В первую очередь, от имени многонациональной Грузии хочу подтвердить всем нашим вынужденно перемещенным гражданам, которые живут за линией оккупации, что грузинское государство ни на шаг не отступит на пути восстановления территориальной целостности и единства», — заявил Маргвелашвили.



«Мы добьемся этой цели с помощью самого сильного оружия: строительства сильной и успешной Грузии. Эта цель будет достигнута миром, а не за счет оружия. Эта цель будет достигнута с помощью объединения страны», — подчеркнул президент.



«Еще раз хочу подтвердить непоколебимое желание грузинской нации построить сильное демократическое государство, соответствующие нашей культуре политические институты, усилит наше политическое многообразие и создаст поистине единый политический процесс, состоящий из множества разных голосов», — сказал Маргвелашвили.



«Но то, что является еще более важным и что придает всему этому смысл — это наше стремление к свободе. 26 лет назад мы на весь мир ясно заявили, что Грузия восстановила свою независимость. Мы действительно смогли сформировать грузинское общество, которое на самом деле является независимым… Но путь от независимости к свободе еще нужно пройти. Свободной является страна, которая основывается на свободном обществе и свободным является общество, каждый член которого является свободным», — отметил президент.



«Свобода каждого индивида, право самовыражения, является фундаментом создания демократичной, свободной Грузии. Но откуда начинается свобода? Свободу сложно обрести потому, что свобода, в первую очередь, в признании прав твоих сограждан… Я говорю вам, что человек не является свободным, когда он не признает свободу другого человека. Поэтому те, для кого свобода является высшей ценностью — не думайте о том, что сегодня вы смогли кого-то победить или оказаться сильнее. Думайте о том, кого вы сумели сегодня понять и кого сумели защитить. Так создается единая нация, так создавали нашу сильную Грузию наши предки», — сказал Маргвелашвили.



Президент отметил, что в недавней истории в отношении граждан нередко применялись слова «смоем», «изгоним», «не хотим» и каждый раз это имело тяжелые последствия.



«Поэтому права каждого гражданина являются высшей ценностью – в это верили наши предки, в это верим мы и сегодня, и так продолжим идти в будущем», — подчеркнул Маргвелашвили.



«Сегодня, когда мы празднуем День восстановления независимости, я хочу преклониться перед теми людьми, которые с оружием в руках, на поле боя или же своим жизненным примером показали важность высшей ценности. Хвала их душам и вечная память! Еще раз поздравляю вас с Днем независимости Грузии и пусть Господь хранит нашу родину – Грузию», — сказал президент.















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