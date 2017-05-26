Паоло Алли: Поддержкой территориальной целостности Грузии мы в определенной степени защищаем свои страны

26.05.2017 17:58 Поддержкой территориальной целостности Грузии мы в определенной степени защищаем свои страны - заявил президент ПА НАТО Паоло Алли на совместной пресс-конференции, проведенной в рамках Парламентской Ассамблеи НАТО вместе с председателем парламента Грузии, председателем комитета обороны и безопасности Грузии, и Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Дэвидом Хобсом.



Алли говорил о значении проведения Парламентской ассамблеи в Тбилиси, и отметил, что Парламентская ассамблея НАТО находится в Грузии, чтобы еще раз подчеркнуть поддержку в адрес Грузии.



Президент Парламентской ассамблеи НАТО говорил также о вкладе Грузии в вопросы международной безопасности.



"Вчера в Брюсселе состоялась важная встреча. На встрече подчеркнули наши отношения, их значение. Парламентская ассамблея НАТО сейчас находится здесь, чтобы еще раз подчеркнуть полную поддержку, полную ответственность и обязательство в отношении Грузии. Мы знаем, что Грузия провела большую работу с точки зрения безопасности, особенно в международных миссиях в Афганистане. Это действительно является особым вкладом, внесенным грузинскими военнослужащими, и мы все больше и больше понимаем, что стабильность, безопасность в Грузии действительно очень важна вообще для стабильности всего региона, а стабильность региона имеет очень большое значение для всех западных стран. Так что можно сказать, что защитой, поддержкой территориальной целостности Грузии фактически мы защищаем свои страны. Так что именно это и является причиной того, что мы приехали сюда"- заявил Паоло Алли.



По его словам, на протяжении истории НАТО сейчас пятый раз проводится Парламентская ассамблея НАТО в стране-нечлене, что еще раз подчеркивает полную поддержку НАТО в отношении Грузии.



"Это еще один путь, и еще одно средство для выражения того, какую ответственность мы чувствуем на пути поддержки реформ Грузии. Я знаю, что вы говорите о внутренних вопросах, например о конституционной реформе, что очень важно для вашей страны. Мир меняется, многое меняется. Открываются новые горизонты, которые включают Иран, Китай и др. Позиция Грузии в этой геополитической среде все больше возрастает, и становится все более значимой. Должен сказать, что мы полностью поддерживаем ваше евроатлантическое стремление, и наше присутствие здесь является еще одной демонстрацией этого"- заявил на совместной пресс-конференции президент Парламентской ассамблеи НАТО.















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