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Эстония выдворяет двух российских дипломатов
26.05.2017 18:06
Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.
Представитель эстонского МИД отказалась комментировать решение Таллина. Назвать срок, в течение которого дипломаты должны уехать из страны, она также не смогла.
В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов не комментируют.
Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом", который "не останется без ответа".
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