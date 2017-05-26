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Эстония выдворяет двух российских дипломатов


26.05.2017   18:06
Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.

Представитель эстонского МИД отказалась комментировать решение Таллина. Назвать срок, в течение которого дипломаты должны уехать из страны, она также не смогла.

В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов не комментируют.

Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом", который "не останется без ответа".






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