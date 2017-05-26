Эстония выдворяет двух российских дипломатов

26.05.2017 18:06 Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.



Представитель эстонского МИД отказалась комментировать решение Таллина. Назвать срок, в течение которого дипломаты должны уехать из страны, она также не смогла.



В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов не комментируют.



Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом", который "не останется без ответа".















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