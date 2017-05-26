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Михеил Саакашвили поздравил граждан Грузии с Днем независимости


26.05.2017   18:32
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили поздравил граждан Грузии с Днем независимости. Свои поздравления экс-президент опубликовал на своей странице в сети Фейсбук.

"Поздравляю Грузию с Днем Независимости. Придя к власти после Революции роз, мы поменяли флаг и гимн, отдав предпочтение символике с национальными и историческими элементами. В течение нескольких месяцев почти каждый грузин выучил гимн, и грузины очень полюбили свой новый флаг и считают его одним их самых красивых в мире", - пишет Саакашвили.

Он также подчеркнул, что "за 9 неполных лет у власти, в условиях постоянного давления и войны, нам удалось создать очень успешную страну".

"Все созданные нами институты до сих пор работают, но, к сожалению, у институтов и у всего, что мы построили, уже образовались прорехи, так как если все время не двигаться вперед, получается откат. Больно все это наблюдать со стороны, но думаю, и этот откат временный, так как народ один раз попробовав, что такое успех, обязательно все заново возьмет в свои руки!", - пишет Саакашвили.






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