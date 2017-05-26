«Мира, согласия и процветания!», - Порошенко поздравил Грузию с Днем независимости

26.05.2017 19:03 Президент Украины Петр Порошенко поздравил Грузию с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Грузии! Значительные успехи, достигнутые в реформировании страны, последовательная деятельность в рамках европейской и евроатлантической интеграции, а также устойчивое развитие дружественных отношений с государствами мира способствуют росту авторитета Грузии на международной арене.



Мы благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и вклад в борьбу украинского народа против российского нашествия. В свою очередь, Украина постоянно выступает на стороне Грузии в отстаивании независимости и непризнании ее оккупированных территорий", - говорится в тексте поздравления.



Порошенко отметил, что Украину и Грузию объединяют дружеские и стратегически важные партнерские отношения, сложившиеся за годы независимости.



"Уверен, что наша встреча в рамках моего запланированного визита в Грузию окажет существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях и интенсификации многогранного взаимодействия между обоими государствами.



Пользуясь случаем, желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а грузинскому народу - мира, согласия и процветания", - добавил Президент.















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