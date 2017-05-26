Грузинские депутаты встретились с членами делегации Республики Болгария

26.05.2017 19:38 В комитете иностранных дел Грузии подошла к концу встреча с делегацией Республики Болгария.



На встрече говорили о направлениях двухстороннего сотрудничества между Тбилиси и Софией. Болгарский депутат Христо Гаджев отметил, что после присвоения Грузии безвизового режима особенно важно сотрудничество в сфере туризма. Он поздравил граждан Грузии с Днем независимости, и отметил, что не случайно, что Парламентская ассамблея НАТО проводится в Тбилиси.



Иностранных коллег встретили члены группы друзей под руководством Софьи Кацарава. Двухсторонняя встреча проводится в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.



По словам председателя парламентского комитета иностранных дел Софьи Кацарава, двухсторонние встречи, намеченные в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, ориентированы на укрепление сотрудничества в парламентском формате.



По ее же словам, Болгария твердо поддерживает евроатлантические стремления Грузии.



Дипломатические отношения Грузии и Болгарии насчитывают 25 лет, и 15 июня текущего года будет отмечаться данный юбилей.

















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