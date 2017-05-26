|
Грузинские депутаты встретились с членами делегации Республики Болгария
26.05.2017 19:38
В комитете иностранных дел Грузии подошла к концу встреча с делегацией Республики Болгария.
На встрече говорили о направлениях двухстороннего сотрудничества между Тбилиси и Софией. Болгарский депутат Христо Гаджев отметил, что после присвоения Грузии безвизового режима особенно важно сотрудничество в сфере туризма. Он поздравил граждан Грузии с Днем независимости, и отметил, что не случайно, что Парламентская ассамблея НАТО проводится в Тбилиси.
Иностранных коллег встретили члены группы друзей под руководством Софьи Кацарава. Двухсторонняя встреча проводится в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.
По словам председателя парламентского комитета иностранных дел Софьи Кацарава, двухсторонние встречи, намеченные в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, ориентированы на укрепление сотрудничества в парламентском формате.
По ее же словам, Болгария твердо поддерживает евроатлантические стремления Грузии.
Дипломатические отношения Грузии и Болгарии насчитывают 25 лет, и 15 июня текущего года будет отмечаться данный юбилей.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна