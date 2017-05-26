«Европейская Грузия» проведет съезд

26.05.2017 20:22 Политическая партия с новым, европейским названием и старыми лидерами — «Движение за свободу — Европейская Грузия» проведет свой учредительный съезд 27 мая в Тбилисском дворце спорта.



Согласно информации, размещенной на официальной странице в Facebook, в съезде примут участие несколько тысяч делегатов со всех концов страны. На учредительном съезде будут избраны председатель, генеральный секретарь, председатель политсовета партии и члены политсовета.



Кроме того, будет назван и утвержден кандидат в мэры Тбилиси. В партии утверждают, что избрали кандидатуру на основании опроса, проводимого активистами партии в ходе кампании обхода по домам.





Жителей столице Грузии в последние дни действительно посещали лица, которые представлялись активистами партии Давида Бакрадзе и задавали гражданам вопросы относительно политической и экономической жизни страны. В том числе представляли список лидеров партии и предлагали назвать самого желанного кандидата: в одном случае — в президенты, в другом — в мэры.



Лидеры нынешней «Европейской Грузии» заявляют, что намерены мирным путем отстранить от власти нынешнего неформального правителя Грузии — Бидзину Иванишвили. Они уверены, что сумеют сделать это, и обещают в случае своего прихода к власти вывести страну из кризиса и повести путем дальнейшего развития.















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