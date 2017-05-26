Александр Лукашенко направил президенту Грузии поздравления в связи с Днем независимости

26.05.2017 20:29 Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили с национальным праздником - Днем Независимости этой страны.



Глава Беларуси подчеркнул, что белорусско-грузинские связи с каждым годом крепнут, наполняясь новыми инициативами и направлениями сотрудничества. Александр Лукашенко выразил уверенность, что конструктивные отношения между Беларусью и Грузией, основанные на принципах дружбы, взаимопонимания и равноправного диалога, будут и в дальнейшем активно развиваться на благо двух государств.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

