Кобахидзе: Грузия давно борется за мир и безопасность вместе с НАТО

26.05.2017 20:55 «Членство Грузии в НАТО — это выбор ее народа, и мы рады, что его поддерживает Североатлантический альянс, состоящий из дружественных нам стран», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с президентом и генсеком ПА НАТО в Тбилиси. По информации пресс-службы парламента Грузии, до этого Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Парламентской ассамблеи Паоло Алли.



Спикер парламента подчеркнул, что Грузия уже долгое время вместе с НАТО борется за мир и безопасность во всем мире. Он выразил надежду, что практическое сотрудничество вскоре перерастет в тесную интеграцию.



«НАТО и Грузия уже долгое время бок о бок сражаются за глобальную безопасность и мир. Взаимоотношения с альянсом приносят Грузии конкретные плоды. С его помощью усиливается наша оборона, безопасность, и мы надеемся, что практическое сотрудничество вскоре перерастет с тесную интеграцию», — заявил Кобахидзе.





Как сообщалось ранее, с 26 по 29 мая в Тбилиси проводится весенняя сессия ПА НАТО. Согласно официальной программе сессии, в течение четырех дней в её рамках пройдут двусторонние и многосторонние встречи, заседания комитетов и пресс-конференции. А 29 мая, с 09:00 до 13:00 по тбилисскому времени в гостинице «Хуалинг Тбилиси» пройдет непосредственно пленарная сессия ассамблеи. На ней с приветственными обращениями выступят президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе. По окончании сессии будет принята декларация с поддержкой евроатлантической интеграции Грузии.















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