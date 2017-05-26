Президент Грузии выразил соболезнования египетскому народу

26.05.2017 20:56 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает египетскому народу соболезнования в связи с вооруженным нападением на два автобуса.



«Глубоко скорблю в связи с вооруженным нападением на автобусы, произошедшим в южной части Египта, и повлекшим гибель невинных людей.



Соболезную семьям погибших и выражаю поддержку народу и властям Египта», - говорится в письме президента Грузии.



Боевики открыли огонь по автобусам с христианами в Египте, в результате атаки погибли 26 человек, ранены 30. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Египта.



По данным информационного портала Al-Ahram, большинство жертв – дети. По его же информации, дети находились в одном из автобусов, взрослые – в другом.



Русская служба Би-би-си передает, что нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила. Нападавшие в масках, по данным Рейтер, остановили машины на дороге, ведущей в монастырь, и открыли огонь. Агентство уточняет, что группа коптов передвигалась в двух автобусах и небольшом грузовике.















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