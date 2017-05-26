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ЕНД сожалеет, что 26 мая в Тбилиси прошел без военного парада


26.05.2017   21:31
«Единое национальное движение» отметило День национальной независимости Грузии по собственной программе в собственном головном офисе. По информации пресс-службы партии, здесь состоялся торжественный прием в честь этого праздника.

В офисе ЕНД собрались лидеры и члены партии, бывшие военнослужащие, которые участвовали в боях за территориальную целостность Грузии, а также сторонники партии.

Все выступавшие на торжественном приеме с сожалением отмечали, что нынешнее правительство не проводит военный парад в День независимости страны. Они обещали, что власть в Грузии обязательно сменится и у страны будет правительство, которое не будет стыдиться проводить военный парад.

«Я хочу пожелать всем патриотам Грузии, чтобы 100-летие восстановления независимости Грузии, которое мы будем отмечать в следующем году, мы встретили в действительно свободной Грузии, с правительством, которое не будет стыдиться этого дня», — заявил, выступая на приеме, председатель политического совета партии Заза Бибилашвили.






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