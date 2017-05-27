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Кадровые изменения в правительстве не обсуждаются - Джеджелава


27.05.2017   13:06
Мне о правительственных изменениях неизвестно и в команде это не обсуждается, - об этом вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава заявил в эфире программы «Мой вопрос» на «Палитраньюс», отвечая на вопрос о том, ожидаются ли правительственные изменения перед выборами в местное самоуправление.

Джеджелава отметил, что если кто-то из должностных лиц, в том числе, министр, не сможет выполнить свои обязанности, обязательно последует процесс структурных изменений.

«Пока, к примеру, я исполняю свои обязанности добросовестно, и мне удается выполнять те задачи, которые согласованы с правительством, с тем ведомством, перед которым я подотчетен, до тех пор должен быть на должности и я, и другие. Если после этого произойдет так, что эти обязательства я не исполню, разумеется, не должен буду быть на посту.

О конкретных изменениях мне неизвестно и в команде это не обсуждается, однако, даю слово, любой чиновник, начиная с министра, который по каким-то причинам не сможет исполнить или не исполнит свои обязанности, обязательно попадет в процесс этих структурных изменений», - отметил Джеджелава.






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