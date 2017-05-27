Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни

27.05.2017 13:11 На 90-м году скончался Збигнев Бжезинский – один из самых известных американских политологов, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера.



О его смерти в больнице города Фолс-Черч, штат Виргиния сообщила дочь Мика. «Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как «Шеф», а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа», — написала Мика Бжезинская в «Инстаграме».



Политолог польского происхождения в период с 1966 по 1968 годы входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США.

Автор многих работ, в том числе книги «Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы». Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США.



«Один из самых известных и влиятельных ветеранов внешней политики Вашингтона», — представляет его Евроньюс в 2013 году.



Являлся членом Американской академии гуманитарных и естественных наук. В 1981 году награждён Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.



Бжезинский первым предложил объяснять всё происходящее в социалистических странах с позиций концепции тоталитаризма. Автор глобальной стратегии антикоммунизма, теории технотронной эры и концепции американской гегемонии нового типа. В 60-х годах был на посту советника в администрациях Кеннеди и Джонсона, занимал жёсткую линию по отношению к Советскому Союзу.



В 1977—1981 гг. занимал должность советника по национальной безопасности в администрации президента Картера. Являлся активным сторонником секретной программы ЦРУ по вовлечению СССР в дорогостоящий и по возможности отвлекающий военный конфликт, о чём после начала Афганской войны написал президенту Картеру: «Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую войну».

В 1987-89 гг. — член президентского консультативного совета по внешней разведке. В период президентства Клинтона Бжезинский являлся автором концепции расширения НАТО на Восток.



Являлся председателем Американско-украинского консультативного комитета.



Острый критик внешней политики администрации Джорджа Буша-младшего. Был одним из первых, кто поддержал кандидатуру сенатора Барака Обамы в борьбе за президентство.



В последнее время являлся советником, членом правления и сопредседателем консультативного совета Центра стратегических и международных исследований и одновременно ведущим профессором-исследователем международных отношений в Школе передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Также являлся членом международного консультативного совета Атлантического совета, членом совета директоров Национальной поддержки демократии, членом организации «Freedom House», членом Трёхсторонней комиссии, сопредседателем Американского комитета за мир в Чечне.



В апреле 2017 года Бжезинский дал интервью российскому изданию «Газета.ру», в котором предрек скорый конец Евразийскому экономическому союзу и прогнозировал, что Россия в конце концов признает тот факт, что она является европейским государством.



Говоря о роли Китая в отношениях между Россией и Западом, Бжезинский отметил, что «некоторые россияне могут полагать, что Америка пытается настроить Китай против России. Но это скорее комплимент, который тешит их эгоизм, чем реальное представление о действительности».



«Дело в том, что Китай гораздо важнее, чем Россия. Если Америка и Китай будут сотрудничать, у России нет абсолютно никакого выбора, кроме как присоединиться к двум странам. В первую очередь это было бы в интересах Америки. Но это также будет выгодно и для России в долгосрочной перспективе», — отметил Бжезинский.

Отвечая на вопрос, является ли подъем националистических настроений угрозой для ЕС, Бжезинский сказал, что эти процессы не вызовут глобальных проблем.



«Европа может пережить значительные беспорядки и волнения, учитывая текущие тенденции и политическую динамику в нескольких ключевых европейских странах. Однако я считаю, что этот процесс, скорее всего, будет иметь локальный характер. Он не вызовет проблем, которые могут представлять серьезную угрозу глобальной стабильности», — отметил Бжезинский.















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