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Культура станет основой стратегии международных отношений ЕС


27.05.2017   13:19
23 мая 2017 года Совет принял заключительные выводы по подходу к культуре во внешних международных отношениях Европейского Союза. Данные заключения соответствуют совместным заявлениям Верховного представителя и Европейской комиссии. Они отображают стратегический подход ЕС к международным культурным отношениям.

Согласно заключениям, общий подход должен предусматривать соблюдение независимости сектора культуры, так как международные культурные отношения могут развиваться исключительно через поддержку культурного разнообразия в ЕС.

С целью продвижения данной работы Совет поможет подготовить документ по всеобъемлющему стратегическому подходу к международным культурным отношениям ЕС. Данную работу поддержит Комиссия и Служба внешних связей ЕС, работая на основе существующей платформы культурной дипломатии, которая будет продвигать культурное сотрудничество ЕС с третьими странами.

Упомянутый в стратегии Европейской комиссии межкультурный диалог со странами-партнерами будут продвигать через сотрудничество между операторами сектора культуры, мероприятия миротворчески-культурной направленности, обмен между молодежью, исследователями и учеными, а также через сотрудничество по защите культурного наследия.

ЕС уже поддерживает исследования и инновации в сфере культурного наследия, в частности в рамках программы "Горизонт 2020". Комиссия и в дальнейшем намерена поддерживать международные усилия по защите объектов культурного наследия и принятия в июле законодательства по теме импорта объектов культуры в ЕС.

В следующем году в центре культурной стратегии ЕС будет тема культурного наследия, так как 2017 год будет Европейским годом культурного наследия. В рамках этой программы будет организована целая серия различных инициатив.

"Культурная программа Восточного партнерства – Фаза II" на данный момент поддерживает вклад креативного сектора в гуманитарное, социальное и экономическое развитие региона Восточного партнерства. Так, в рамках данной программы проект "Урбанистические стратегии в исторических городах, управляемые гражданами" (COMUS) помогает стимулировать социально-экономическое развитие, поддерживая защиту культурного наследия в 9 исторических городах в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.






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