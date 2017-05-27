ЕС готов к расширению и углублению сотрудничества с Арменией, – Могерини

27.05.2017 13:42 23 мая 2017 года ЕС и Армения в ходе заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС приветствовали завершение переговорного процесса по новому соглашению о комплексном и расширенном партнерстве. Председательствовала на заседании Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Армянскую делегацию возглавлял глава Министерства иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Обсуждались последующие шаги в развитии сотрудничества между ЕС и Арменией в свете вступления в силу нового соглашения.



Совет также приветствовал начало переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте между Арменией и ЕС и дальнейшей помощи Армении в ходе следующего программного цикла. Совет рассмотрел последние политические, экономические и социальные реформы в Армении. ЕС призвал ускорить реформы в конкретных областях, а также решения региональных вопросов, представляющие общий интерес, а также обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



"Сегодня мы обсудили последующие шаги в наших отношениях. ЕС готов к расширению и углублению сотрудничества с Арменией", – отметила Могерини.



ЕС призвал к беспристрастному, заслуживающему доверия и эффективному расследованию всех предполагаемых нарушений прав человека. ЕС также призвал к справедливому судебному разбирательству всех осужденных.



Подчеркивалась важность решения проблем в области правосудия и противодействия дискриминации по всем признакам, скорейшего принятия и применения законодательства против дискриминации и насилия в семье. Необходима постоянная согласованная борьба с коррупцией и решительная поддержка верховенства права.



ЕС выразил признательность Армении за участие в рамочной программе Восточного партнерства, отмечая, что инклюзивность партнерства способствует более тесным и сбалансированным двусторонним отношениям.



"Наше заседание комитета было весьма продуктивным. Мы рады новому уровню нашего более сильного партнерства и сотрудничества между Арменией и ЕС", – отметил Эдвард Налбандян.



ЕС рассчитывает на активную и конструктивную позицию Армении в подготовке к предстоящей 19 июня 2017 года встрече глав министерств иностранных дел Восточного партнерства в Люксембурге и саммиту в Брюсселе 24 ноября. Темой саммита будут реальные преимущества Восточного партнерства для граждан, как стран, так и стран Восточного партнерства.















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