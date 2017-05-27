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ЕС готов к расширению и углублению сотрудничества с Арменией, – Могерини


27.05.2017   13:42
23 мая 2017 года ЕС и Армения в ходе заседания Совета сотрудничества Армения-ЕС приветствовали завершение переговорного процесса по новому соглашению о комплексном и расширенном партнерстве. Председательствовала на заседании Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Армянскую делегацию возглавлял глава Министерства иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Обсуждались последующие шаги в развитии сотрудничества между ЕС и Арменией в свете вступления в силу нового соглашения.

Совет также приветствовал начало переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте между Арменией и ЕС и дальнейшей помощи Армении в ходе следующего программного цикла. Совет рассмотрел последние политические, экономические и социальные реформы в Армении. ЕС призвал ускорить реформы в конкретных областях, а также решения региональных вопросов, представляющие общий интерес, а также обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Сегодня мы обсудили последующие шаги в наших отношениях. ЕС готов к расширению и углублению сотрудничества с Арменией", – отметила Могерини.

ЕС призвал к беспристрастному, заслуживающему доверия и эффективному расследованию всех предполагаемых нарушений прав человека. ЕС также призвал к справедливому судебному разбирательству всех осужденных.

Подчеркивалась важность решения проблем в области правосудия и противодействия дискриминации по всем признакам, скорейшего принятия и применения законодательства против дискриминации и насилия в семье. Необходима постоянная согласованная борьба с коррупцией и решительная поддержка верховенства права.

ЕС выразил признательность Армении за участие в рамочной программе Восточного партнерства, отмечая, что инклюзивность партнерства способствует более тесным и сбалансированным двусторонним отношениям.

"Наше заседание комитета было весьма продуктивным. Мы рады новому уровню нашего более сильного партнерства и сотрудничества между Арменией и ЕС", – отметил Эдвард Налбандян.

ЕС рассчитывает на активную и конструктивную позицию Армении в подготовке к предстоящей 19 июня 2017 года встрече глав министерств иностранных дел Восточного партнерства в Люксембурге и саммиту в Брюсселе 24 ноября. Темой саммита будут реальные преимущества Восточного партнерства для граждан, как стран, так и стран Восточного партнерства.






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