Сесиашвили: Наша цель - использовать ПА НАТО, чтобы показать успехи Грузии

27.05.2017 13:48 Наша цель, использовать формат парламентской ассамблеи НАТО для того, чтобы ознакомить международную общественность с теми успехами, которых достигла страна, - об этом заявил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили в гостинице «Хуалинг» перед началом Парламентской ассамблеи НАТО.



Как отметил Сесиашвили, это формат весьма высокого уровня.



«Цель Грузии, использовать формат парламентской ассамблеи НАТО для того, чтобы ознакомить международную общественность с теми успехами, которых достигла страна, так как в дальнейшем это должно отразится на нашем стремлении к НАТО, чтобы получить в оценках позитивные результаты. Поэтому рад, что те реформы, которые были осуществлены в оборонной сфере, в экономическом направлении будут тут продемонстрированы, и я глубоко убежден, что все эти достижения будут поддержаны и признаны», - заявил Сесиашвили.



В гостинице «Хуалинг» сегодня в рамках Парламентской ассамблеи НАТО пройдут заседания трех комитетов – по обороне и безопасности, экономике, науке и технологиям.















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