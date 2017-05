Конгресс США отказался выслушать Дерипаску в обмен на иммунитет

27.05.2017 15:14 Конгресс США отказался от предложения российского миллиардера Олега Дерипаски дать показания на слушаниях по возможному вмешательству России в выборы американского президента в 2016 году - в обмен на иммунитет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Конгресса.



В середине 2000-х годов Дерипаска имел бизнес-связи с Полом Манафортом, который позже руководил избирательной кампанией Дональда Трампа.



Российский алюминиевый король Дерипаска входит в близкий круг президента России Владимира Путина. В течение длительного времени он не может получить бизнес-визу на въезд в США, где его подозревают в связях с организованной преступностью. Тем не менее в 2011-2014 годах он неоднократно посещал Америку по полученной с помощью Кремля дипломатической визе.



В марте этого года Associated Press опубликовало данные своего расследования о том, что 10 лет назад Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы правительства России. 15 мая Дерипаска подал на AP иск в федеральный суд Вашингтона, обвинив агентство в клевете. Манафорт, со своей стороны, подтвердил AP факт сотрудничества с Дерипаской, но подчеркнул, что речь шла о бизнес-проектах, а не о политике.



В августе 2016 года Манафорт покинул предвыборный штаб Трампа на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007-го по 2012 год он получал крупные суммы наличными со счетов украинской Партии регионов.















