Особо выдающихся членов грузинской диаспоры будут поощрять специальными наградами

27.05.2017 16:26 Сотни тысяч представителей нашей диаспоры представляют собой значительнейший ресурс в деле углубления двусторонних отношений наших стран, - об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на форуме диаспоры.



Премьер на форуме обратился к представителям грузинской диаспоры, отметив важность сохранения национальной и культурной самобытности.



«Специальной наградой мы будет поощрять представителей диаспоры, которые за рубежом являются исключительно успешными людьми, внесли свой вклад в продвижение тех стран, в которых живут; также особыми государственными наградами будут поощрены представители диаспоры, которые внесли особый вклад в дело популяризации нашей страны», - заявил, в частности, премьер Грузии.















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