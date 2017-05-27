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Особо выдающихся членов грузинской диаспоры будут поощрять специальными наградами
27.05.2017 16:26
Сотни тысяч представителей нашей диаспоры представляют собой значительнейший ресурс в деле углубления двусторонних отношений наших стран, - об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на форуме диаспоры.
Премьер на форуме обратился к представителям грузинской диаспоры, отметив важность сохранения национальной и культурной самобытности.
«Специальной наградой мы будет поощрять представителей диаспоры, которые за рубежом являются исключительно успешными людьми, внесли свой вклад в продвижение тех стран, в которых живут; также особыми государственными наградами будут поощрены представители диаспоры, которые внесли особый вклад в дело популяризации нашей страны», - заявил, в частности, премьер Грузии.
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