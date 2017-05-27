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Премьер-министр Грузии примет участие в Форуме глобальной безопасности


27.05.2017   19:16
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправится с двухдневным визитом в Словакию, где примет участие в Форуме глобальной безопасности (GLOBEC). Информация об этом размещена на сайте администрации правительства.

Форум стартовал накануне, 26 мая, в Братиславе. В нем участвуют глава Европейского Совета Дональд Туск, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Польши Анджей Дуда, главы внешнеполитических ведомств Черногории, Чехии, Словакии Венгрии, Литвы, Латвии, Румынии, а также представители НПО и эксперты.

Глава правительства Грузии выступит на дискуссионной сессии «Восточное соседство 2017». Кроме того, у Квирикашвили запланированы двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ.

Лидеры стран G7 заявили о готовности усилить санкции в отношении России по Украине при необходимости. Об этом говорится в итоговой декларации прошедшего на Сицилии саммита «Большой семерки».

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить России цену ее шагов, если это потребуется», — говорится в тексте коммюнике.

Также в декларации отмечается, что страны «Большой семёрки» желают сотрудничать с Россией для решения региональных кризисов. Ранее в итальянской Таормине завершился саммит «Большой Семерки». По его итогам участники приняли итоговую декларацию.






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