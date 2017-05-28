Юкнявичене: Грузия больше готова к членству в НАТО, чем некоторые страны-члены НАТО

28.05.2017 11:10 Грузия больше готова к членству в НАТО, чем некоторые страны-члены НАТО, - заявила вчера агентству «IPN» вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО, руководитель литовской делегации Раса Юкнявичене.



«Я несколько раз говорила на Парламентской ассамблее НАТО, что Грузия готова к членству в НАТО и в ряде случаев, готова больше, чем некоторые страны-члены НАТО, однако фактор России пока еще играет значительную роль.



К сожалению, и по отношению к нам приводились те же аргументы, когда в 1999 году нас не приняли в НАТО. В то время многие эксперты были убеждены, что мы готовы к членству в НАТО, однако нас приняли лишь спустя пять лет.



В ряде стран НАТО, я не буду их называть, беспокоятся по поводу того, чтобы не провоцировать Россию. Я бы им ответила, что недостаточность безопасности и вакуум представляет собой самую большую провокацию», - заявила вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО.



По ее же словам, Грузия достигла большого прогресса в плане усиления демократии, прозрачности, улучшения государственных институтов и экономического развития.















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