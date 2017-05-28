«Европейская Грузия» выдвинула Элене Хоштария кандидатом в мэры Тбилиси

28.05.2017 12:38 Партия «Движение за свободу – Европейская Грузия» 27 мая провела учредительный съезд во Дворце спорта в Тбилиси, на котором генеральным секретарем партии был избран Гиги Угулава.



Около 500 делегатов партии на должность председателя организации избрали Давида Бакрадзе, а руководителем Политического совета – Гиги Угулава.



«Вижу и чувствую, что сейчас начинается новый этап в моей жизни, начинается новый труд, начинается новая борьба и обещаю, что буду стоять в этой борьбе до конца с вами и потрачусь до конца. То, что сегодня мы стоим вместе, является знаком того, что в Грузии вновь рождается и укрепляется энергичная, компетентна сила. Сила, у которой есть точное видение, что нужно нашей стране для развития и прогресса. Этой силой являетесь вы – Движение за свободу – Европейская Грузия», - заявил гиги Угулава во время выступления на съезде.



По его словам, вошедшие в партию лица были и остаются «верными ценностям и принципам Революции роз» 2003 года.



Генеральный секретарь партии говорил также и планах на будущее и отметил, что партия собирается сменить правительство путем выборов.



«В качестве первого шага этой осенью завершим однопартийную монополию Грузинской мечты в Грузии и потом, на президентских и парламентских выборах мирно отправим из управления Грузией главного тормоза, правительство Иванишвили. Им придется перейти в оппозицию. Это неминуемо», - заявл Угулава.



На съезде также выступил председатель Политического совета Гига Бокерия: «Вы являетесь той командой, на кого может надеяться Грузия. Вы являетесь той командой, которая никогда не уступит нашего выбора, быть полноправным членом семьи свободных наций, которая никогда не уступит нашего европейского выбора – европейской Грузии. Вы являетесь той командой, которая никогда не свыкнется с тем, чтобы мы вернулись в болото нашего северного соседа, сегодняшней России».



Гига Бокерия также отметил, когда говорил о планах на будущее, что партия «демократическим путем» сменит власть.



«Даже самое хорошее правительство опасно, если оно не подчиняется народу и Конституции», - заявил Бокерия.



«Я уверен, что Грузия нуждается в той новой силе, которая будет ориентирована на объединение, а не на разделение, на примирении, а не на вражде, на строительство, а не на разрушение, на благополучие народа, а на на вражду друг с другом. Именно это и будет главной осью, движущей нашей партией – объединение, примирение, строительство и благополучие народа», - заявил председатель партии Давид Бакрадзе.



На съезде партии в качестве кандидата на пост мэра столицы была названа кандидатура Елене Хоштария.



«Сегодня я беру ответственность, что буду бороться за должность мэра... Самое главное то, чтобы мэр города служил народу, был подотчетным перед населением, а не перед одной группой, партией или хотя бы человеком», - заявила Елене Хоштария.



На съезде были представлены члены Политического совета, состоящего из 90 человек.



Члены партии «Движение за свободу – Европейская Грузия» отделились от Единого национального движения в январе 2017 года, после чего на конец мая было объявлено проведение учредительного съезда новой партии.















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