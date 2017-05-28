Министр образования выступает за повышение барьера аттестационных и единых национальных экзаменов

28.05.2017 14:38 Министерство образования Грузии планирует повысить проходной барьер для аттестационных экзаменов для выпускников школ. Об этом заявил министр Александр Джеджелава. По его словам, барьер может быть повышен и на вступительные единые национальные экзамены.



"В будущем мы планируем повысить барьер. В германии аттестат об окончании 12 классов получает 30% учащихся, у нас - 80%. Не думаю, что это означает, что мы втрое лучше немцев. Дело в том, что аттестат об окончании 12 класса и высшее образование - для особо мотивированных и особо желающих детей. Если вы увидите, и наверно видели задачи этих экзаменов, убедитесь, что если хоть чуток учиться и немного захотеть, не в 12 лет, а за один год можно преодолеть этот барьер. Радостно то, что для этих 11 тысяч человек, по моему, есть более коротки путь к достойной жизни и трудоустройству - это профессиональное образование. Результаты примерное такие же, как и в прошлом году, т.е. ухудшения или улучшения нет. В будущем, думаю, барьер аттестационных экзаменов и экзаменов в вузы, как в европейских странах, должен быть гораздо выше", - заявил министр.



Напомним, что на выпускных экзаменах в школах Грузии сдать аттестационный экзамен не смогли до 11 тысяч учащихся из примерно 50 тысяч.



Как заявил министр, системе требуется реформа и для того, чтобы не все шли в вузы.



"Это разрушает нашу страну, у нас создан завод по безработице. Эти дети, если мы понизим барьер, преодолели бы его, затем сдали бы низкобарьерные национальные экзамены, затем учились бы якобы в высших учебных заведениях, получили бы якобы высшее образования и затем были бы безработными, и обвинили бы во всем вас, меня и остальных. Сейчас они пойдут в профессиональные училища, приобретут профессию и затем, если будут в настроении учиться, сдадут и последние школьные экзамены и в вузы, и будут жить счастливо", - заявил Джеджелава.















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