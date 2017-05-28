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Экс-министр образования считает лишними выпускные экзамены в школах


28.05.2017   14:46
"Школьные экзамены нерелевантны и должны быть отменены", - заявил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия, который ранее занимал должность министра образования при правительстве Саакашвили.

Так Гварамия прокомментировал тот факт, что до 11 тысяч учащихся из примерно 50 тысяч не смогли сдать выпускные аттестационные экзамены.

"Не считаю эти экзамены релевантными вообще, не считаю их нужными, по крайней мере - на данном этапе. Нельзя проводить экзамены учащимся и параллельно снимать экзамены учителей", - заявил Гварамия.

По его слвоам, грузинская образовательная система пошла по непопулярному пути - к утяжелению ситуацию экзаменами. Гварамия считает, что аттестационные экзамены являются лишним грузом для учащихся и школ.

"Пока в этой стране преподаватели не будут учить, права говорить, что учащиеся не учатся, у нас нет", - заявил Гварамия, подчеркнув при этом низки уровень преподавания в школах страны.

Гварамия считает, что финансирование образования должно быть увеличено в 3-4 раза. По его словам, необходимо укрупнение школы и их укомплектование адекватными кадрами.






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