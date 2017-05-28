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Квирикашвили: Грузия достигла успеха исторической значимости


28.05.2017   18:42
Вопросы территориальной целостности Грузии, текущие демократические реформы, геополитическая роль страны, процессы европейской и евроатлантической интеграции и возможности развития сотрудничества в формате «Восточного партнерства» - это те главные темы, о которых говорил премьер-министр Грузии в ходе выступления на сессии, состоявшейся в рамках Форума глобальной безопасности.

Георгий Квирикашвили ознакомил участников сессии с текущими реформами в Грузии и достигнутым прогрессом.

«Грузия достигла успеха исторической значимости – визовая либерализация это достижение, которое приносит осязаемые результаты для европейских устремлений Грузии. Мы осуществили реформы, подписали соглашение об ассоциации (включая соглашение о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве) и начали процесс коренного преобразования демократических институтов, законодательства Грузии, чтобы приблизиться к европейским законодательным и институциональным стандартам. В результате, мы достигли визовой либерализации. Это означает не только безвизовый режим для граждан Грузии, это имеет более глубокую политическую нагрузку, так как Европа открыла двери гражданам Грузии. Это со стороны Европы шаг политического характера, которым оценены усилия Грузии. Достичь этого успеха было нелегко, его сопровождали значительные вызовы, включая оккупацию территорий Грузии. Так что, это действительно большой успех», - заявил премьер.

Отвечая на вопрос, какими будут следующие шаги, Георгий Квирикашвили отметил, что Грузия готовится к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе осенью.






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