Грузия больше не «пост»-страна - Квирикашвили

28.05.2017 19:18 Грузия является европейским государством с надежными демократическими институтами и называть ее «постсоветской страной» сегодня некорректно – такое заявление сделал премьер Георгий Квирикашвили, отвечая на реплику председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслава Никонова.



Никонов, как и Квирикашвили, находится на форуме глобальной безопасности (GLOBEC) в Братиславе. В ходе выступления грузинского премьера на сессии форума, между ними завязалась дискуссия из-за расхождения взглядов на перспективу членства Грузии в НАТО.



Никонов заявил, что Москва не против вхождения Грузии и Украины в Евросоюз, однако недовольна процессом их интеграции с НАТО, говорится в сообщении пресс-службы.



«Грузия больше не «пост»-страна. Время забыть префикс «пост». Мы страна, которую по всем понятиям можно назвать страной Восточной Европы. В Грузии один из самых низких показателей коррупции, и в этом плане мы опережаем многие европейские государства… Мы имеем одну из лучших бизнес-сред в мире. Согласно рейтингу Всемирного банка, мы с этой точки зрения на 16-м месте в мире. Согласно Heritage Foundation, наша экономика на 13-м месте в мире с точки зрения свободы. Наши показатели ежегодно улучшаются. У нас довольно твердые демократические институты, а верховенство закона усиливается ежегодно. Мы четко следуем нашей повестке об ассоциации и ее плану действий.



Так что, выступления против стремлений Грузии к Европе и НАТО абсолютно алогичны, так как более 75% нашего населения поддерживает интеграцию в НАТО, а евроинтеграцию поддерживают более 80%. Мы за интеграцию, основанную на ценностях. Мы верим, что эти цели будут достигнуты в результате последовательного и целенаправленного труда.



Россия поддерживает интеграцию Грузии в ЕС? Что представляет Грузия для России? Именно в этом состоит главный вопрос. Какова карта Грузии? О какой стране говорит Россия? Это главные вопросы. Извините, но фраза о низком показателе экономического роста там, где стабильность подрывает интервенция со стороны России, звучит довольно саркастически", - отметил премьер», — подчеркнул Квирикашвили.



Говоря о политике России, глава грузинского правительства заявил, что считает неверным подход, когда «соседей превращают во врагов». Каждый из нас заинтересован в том, чтобы его окружали стабильные и демократичные соседей, отметил Квирикашвили.



«С другой стороны, данное партнерство должно основываться на уважении фундаментальных принципов территориальной целостности и суверенитета, так и суверенитета других государств и соседей», — подчеркнул премьер.



GLOBEC является одной из крупнейших конференций по глобальной безопасности в мире.



Форум начался в Братиславе 26 мая. В нем участвуют глава Европейского Совета Дональд Туск, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Польши Анджей Дуда, главы внешнеполитических ведомств Черногории, Чехии, Словакии Венгрии, Литвы, Латвии, Украины, Румынии, а также представители НПО и эксперты.



В рамках двухдневного визита в Словакию запланирована встреча Квирикашвили с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Кроме того, Квирикашвили в рамках визита примет участие в праздничном приеме в честь Дня независимости Грузии, который страна отмечала 26 мая. Премьер-министр вернется в Грузию 28 мая.















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