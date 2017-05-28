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ПА НАТО призывает РФ вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии


28.05.2017   22:42
Парламентская ассамблея НАТО призывает Российскую Федерацию отозвать признание независимыми оккупированных регионов Грузии и вывести свои вооруженные силы с этих территорий, - об этом сказано в проекте декларации ПА НАТО, которую ассамблея, предположительно, примет завтра.

В проекте декларации отмечается, что Россия должна выполнить свои обязательства в отношении Грузии и соблюдать международное право.

«Парламентская ассамблея НАТО призывает Российскую Федерацию:

а) Уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, отозвать признание оккупированных районов Грузии в качестве независимых стран и вывести с этих территорий свои вооруженные силы;

б) выполнить в отношении Грузии свои обязательства и соблюдать международное право;
в) ответить на одностороннее обязательство Грузии о неприменении силы и воздерживаться от любых провокационных и агрессивных шагов в отношении Грузии;

г) содействовать доступу международных наблюдателей по правам человека в регионы Абхазии и т.н. Южной Осетии», - говорится в проекте резолюции.

Кроме того, ПА НАТО приветствует конструктивную политику Грузии, направленную на деэскалацию напряженности с Россией.






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