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ПА НАТО призывает власти Грузии усилить независимость суда и снизить напряженность в отношениях с оппозицией


28.05.2017   22:49
Парламентская ассамблея НАТО призывает правительство и парламент Грузии усилить независимый суд, сохранить медиа-плюрализм, углубить диалог и снизить напряженность между правящей и оппозиционными партиями, - об этом говорится в проекте декларации Парламентской ассамблеи НАТО, которую примут завтра на пленарном заседании.

«Парламентская ассамблея НАТО призывает правительство и парламент Грузии:

а) С целью продвижения процесса интеграции в НАТО полностью использовать те возможности, которые дают Комиссия Грузия-НАТО, Ежегодная национальная программа, участие в группе усиленных возможностей и инициативе развития оборонных возможностей и Существенный пакет НАТО-Грузия;

б) продолжить укрепление демократических институтов, сохранить систему сдержек и противовесов, усилить независимый суд, сохранить медиа-плюрализм, углубить диалог и снизить напряженность между правящей и оппозиционными партиями», - говорится в проекте декларации.






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