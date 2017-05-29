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Вопрос, связанный с Грузией, приобретает все большее значение для Франции и НАТО - Ле Бри
29.05.2017 11:00
В рамках Парламентской ассамблеи НАТО министр иностранных дел Михаил Джанелидзе встретился с германскими и французскими депутатами.
В рамках ассамблеи руководитель французской делегации, председатель специальной группы Средиземноморья и Восточной Европы Национальной ассамблеи Франции Жильбер Ле Бри подчеркнул успешные французско-грузинские двухсторонние отношения, и отметил значение проведения Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии.
"Думаю, можно сказать, что мы осознаем значение отношений с Грузией, и мы очень рады быть здесь, поскольку вопрос, связанный с Грузией, приобретает все большую значимость для Франции и НАТО. Мы фактически находимся в пограничной зоне с Россией, которая создает ряд проблем, и мы стараемся иметь очень ясную позицию в отношении Грузии"- заявил Ле Бри и отметил, что встреча преследует целью наметить последовательный путь вступления Грузии в атлантический союз.
По словам руководителя делегации Франции, проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси, прежде всего, является возможностью познакомиться с Грузией.
"Это является возможностью ознакомиться с экономикой, обществом страны, ознакомится с политикой, которая важна для нас, поскольку она стоит на общих ценностях"- отметил Жильбер Ле Бри.
По его же мнению, проведение Парламентской ассамблеи в Тбилиси в то же время является возможностью встретиться с грузинскими коллегами, и оценить те последовательные шаги, которые приведут Грузию к евроатлантической интеграции.
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