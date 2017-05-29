Премьеры Грузии и Словакии встретились на Форуме глобальной безопасности

29.05.2017 11:18 Премьер министр Грузии Георгий Квирикашвили на полях Форума глобальной безопасности (GLOBEC) в Братиславе провел встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо, говорится в сообщении на сайте правительства.



Стороны говорили о партнерских отношениях двух стран и подчеркнули активизацию сотрудничества Грузии и Словакии в разных сферах за последний период. Премьеры отметили важность еще большего углубления политических, экономических и торговых отношений Грузии и Румынии.



«Премьер-министр Словакии пригласил своего грузинского коллегу с официальным визитом в Словакию. По словам Роберта Фицо, наряду с динамичными словацко-грузинскими политическими отношениями, пришло время перейти на новый этап торгово-экономического сотрудничества двух стран», — отмечено в сообщении.

Квирикашвили находится в Словакии с двухдневным визитом, где принимает участие в Форуме глобальной безопасности (GLOBEC).



Это одна из крупнейших конференций по глобальной безопасности в мире.



Форум начался в Братиславе 26 мая. В нем участвуют глава Европейского Совета Дональд Туск, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Польши Анджей Дуда, главы внешнеполитических ведомств Черногории, Чехии, Словакии Венгрии, Литвы, Латвии, Украины, Румынии, а также представители НПО и эксперты.



Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Страны оформили пять договоров и ряд межведомственных соглашений, благодаря которым снято налогообложение на доходы и капитал. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии — в 2014 году.















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