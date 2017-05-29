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Квирикашвили: Грузия твердо решила осуществить повестку дня членства НАТО
29.05.2017 11:57
По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, проведение в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая совпала с Днем независимости Грузии, со стороны Парламентской ассамблеи НАТО является мощным демонстрированием поддержки суверенитета, территориальной целостности, и процесса вступления Грузии в НАТО.
"Это действительно является четким посланием для нашего народа, особенно когда все евроатлантическое общество стоит перед сложными вызовами. НАТО является самым успешным альянсом, поскольку он твердо, собранный в единый кулак стоит на страже суверенитета своих членов и демократии, и готов принять в свои ряды европейские страны, которые разделяют те же ценности, а также способны внести свой вклад в усиление общей евроатлантической безопасности.
Еще одним очевидным подтверждением политики открытых дверей альянса является решение о приглашении Черногории 29-м членом НАТО. Грузия твердо решила осуществить повестку дня членства НАТО"- заявил Георгий Квирикашвили в своем выступлении на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, и добавил, что у Грузии есть позитивная динамика в процессе евроатлантической интеграции.
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