«Резонанси»: США помогут Грузии нейтрализовать влияние России

29.05.2017 12:08 В Грузии позитивно оценивают поддержанный Сенатом США законопроект, согласно которому Грузии и Украине вместе со странами ЕС и НАТО в 2018—2019 годах будет выделено $250 миллионов на борьбу с влиянием России на информационном и политическом пространстве. Статью на эту тему опубликовало грузинское издание «Резонанси».



Денежная сумма будет выделена неправительственным организациям и СМИ для создания различных проектов по информированию населения и нейтрализации российского влияния.



Комментируя эту инициативу, политолог Корнели Какачия с удовлетворением отметил, что в США наконец осознали, что постсоветские страны в одиночку бороться с российской пропагандой не могут. Он также подчеркнул важность готовности самого грузинского общества к оказанию сопротивления российской пропаганде.



«Они (США) пришли наконец к решению помочь гражданскому сектору, чтобы тот оказал сопротивление российской пропаганде, которая достаточно сильна. Но одна помощь в этом вопросе решающей не является. Здесь также важен фактор общества — насколько оно готово оказать сопротивление российской кампании», — пояснил политолог.



По его оценке, в настоящее время Грузия пока хорошо справляется с российской пропагандой, но во временем эта пропаганда все больше усиливается и утончается, расшифровать ее становится все труднее, и она оказывает воздействие на настроения общества.















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