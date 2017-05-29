Нармания не пожалел дифирамб для Каладзе

29.05.2017 13:12 Я уверен, что Каха Каладзе будет очень хорошим мэром, - об этом в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.



«Каха Каладзе - мой друг, на выборах он поддерживал меня и если команда выдвинет его кандидатуру, я поддержу его. Я уверен, что Каха Каладзе будет очень хорошим мэром», - заявил Нармания.



На вопрос, является ли выдвижение Каладзе для него посылом, что команда считает его не очень успешным мэром, Давид Нармания ответил, что степень его успешности должно определить общество.



«Степень моей успешности должно определить общество, особенно после тех многочисленных проектов, которые я начал - новые автобусы, проспект Агмашенебели, двустороннее движение на улице Пушкина, дорога Шиндиси-Крцаниси и Самеба-Махата, более 10 новых детсадов, план полного восстановления проспекта Пекина и т.д.», - заявил Нармания.



Что касается слухов о его назначении на пост генерального аудитора, по словам Давида Нармания, консультации ведутся по многим вопросам.



«Команда решит, кто будет претендовать на пост мэра - я или кто-то другой, и перейду ли я на другую должность, если не буду кандидатом в мэры», - заявил Нармания.



Напомним, что согласно распространенным слухам, кандидатом в мэры Тбилиси "Грузинская мечта" намерена выдвинуть Каху Каладзе, а нынешнего мэра Давида Нармания переведут в Службу госаудита.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

