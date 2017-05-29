Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нармания не пожалел дифирамб для Каладзе


29.05.2017   13:12
Я уверен, что Каха Каладзе будет очень хорошим мэром, - об этом в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра» заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.

«Каха Каладзе - мой друг, на выборах он поддерживал меня и если команда выдвинет его кандидатуру, я поддержу его. Я уверен, что Каха Каладзе будет очень хорошим мэром», - заявил Нармания.

На вопрос, является ли выдвижение Каладзе для него посылом, что команда считает его не очень успешным мэром, Давид Нармания ответил, что степень его успешности должно определить общество.

«Степень моей успешности должно определить общество, особенно после тех многочисленных проектов, которые я начал - новые автобусы, проспект Агмашенебели, двустороннее движение на улице Пушкина, дорога Шиндиси-Крцаниси и Самеба-Махата, более 10 новых детсадов, план полного восстановления проспекта Пекина и т.д.», - заявил Нармания.

Что касается слухов о его назначении на пост генерального аудитора, по словам Давида Нармания, консультации ведутся по многим вопросам.

«Команда решит, кто будет претендовать на пост мэра - я или кто-то другой, и перейду ли я на другую должность, если не буду кандидатом в мэры», - заявил Нармания.

Напомним, что согласно распространенным слухам, кандидатом в мэры Тбилиси "Грузинская мечта" намерена выдвинуть Каху Каладзе, а нынешнего мэра Давида Нармания переведут в Службу госаудита.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вино и блюз встретятся на фестивале в Грузии
В Великобритании становится меньше иммигрантов и больше инвесторов
Прямые авиарейсы свяжут Батуми и Варшаву
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бывшего военного комендата Чечни обвнили в получении взяток
В США в рамках рейда против нелегальных мигрантов задержаны граждане Армении
НАТО: Защита территориальной целостности государств имеет важное значение для НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна