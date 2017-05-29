Кобахидзе: Россия пытается остановить стремление грузин к свободе

29.05.2017 13:15 По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, российские политические лидеры стараются остановить стремление грузин к свободе. Об этом Кобахидзе заявил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.



"Ваше прибытие утвердило наше убеждение, что Грузия действительно станет членом НАТО. Со дня восстановления независимости, Грузии приходится вести неравную борьбу для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Посредством грубого вмешательства в дела Грузии, захвата территорий, военной агрессии, и ползучей аннексии территорий политические лидеры России стараются остановить стремление грузинского народа к свободе. Весь мир видит, что методами, апробированными еще в 90-е годы, Москва сегодня старается запугать людей и народы, разделить и господствовать везде, в Абхазии и Цхинвальском регионе, в Крыме. В ответ на это грузинский народ избрал путь демократии.



26-29 мая в Грузии проводится форум Парламентской ассамблеи НАТО.

















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