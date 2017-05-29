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МИД Черногории: «Россия пыталась помешать нам вступить в НАТО»


29.05.2017   13:39
Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «серьезно вмешалась во внутренние дела» стран. В частности, по его словам, она пыталась помешать вступлению республики в НАТО.

Как передает Радио и телевидение Черногории (RTCG), Дарманович отметил, что Москва «последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения Альянса».

Между тем специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил правительство РФ в причастности к попытке переворота в стране в октябре 2016 года. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

«Наше членство в НАТО не направлено против кого бы то ни было, в том числе России… Она не является нашим главным экономическим партнером. У нас было и еще есть достаточно много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными», — добавил дипломат.

Ранее в МИД Черногории заявили, что Москва пытается «ослабить НАТО и Евросоюз», в том числе страны на Балканах.






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