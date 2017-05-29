Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию в поддержку Грузии

29.05.2017 14:12 Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, проходящая в Тбилиси, 29 мая завершила работу принятием декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.



В ходе обсуждения документа делегация Грузии потребовала внесения в него определенных изменений, которые представила председатель парламентского комитета по внешним отношениям София Кацарава. Грузинская сторона призвала добавить к 18-му пункту декларации параграф с призывом к Российской Федерации «дать гражданам возможность свободного передвижения и торговли вдоль административной границы». Ассамблея полностью учла это требование и приняла документ, состоящий в целом из 19 параграфов.



При этом первые 15 пунктов декларации содержат поздравления Грузии (с 99-летием провозглашения и 26-летием восстановления независимости), оценки ее достижений, приветствия ее усилий на пути евроатлантической интеграции и демократических реформ, признания прогресса, а также заверения в приверженности НАТО политике открытых дверей и подтверждение верности и действительности заявлений, сделанных на предыдущих саммитах альянса о том, что Грузия обязательно станет членом НАТО.

В 16-м пункте ассамблея призывает правительства и парламенты стран альянса обеспечить твердую поддержку интеграции Грузии с НАТО, создать условия для присвоения ей плана действий по членству в НАТО (англ. Membership Action Plan), помочь с выполнением ранее утвержденных для Грузии программ и планов, усилением возможностей Грузии по борьбе с гибридными угрозами и антизападной пропагандой, продолжать с Грузией диалог и практическое сотрудничество по вопросам безопасности Черноморского региона.



Следующим пунктом Декларация призывает правительство и парламент Грузии использовать все возможности для достижения прогресса в процессе интеграции в НАТО, продолжить усиление демократических институтов, суда, СМИ, углубить диалог между правящей и оппозиционной партиями.



Что касается России, она, согласно документу, должна проявить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии, отозвать признание «оккупированных регионов» независимыми государствами, отвести свои войска из этих регионов, выполнить все обязательства перед Грузией, соблюдать все нормы международного права. А также — ответить на одностороннее обязательство Грузии о неприменении силы аналогичным обязательством и воздерживаться от любых провокационных и агрессивных шагов в отношении Грузии, содействовать защите прав человека в Абхазии и Южной Осетии и дать гражданам возможность свободного передвижения и торговли вдоль «административной границы».

В последнем пункте документа ПА НАТО обязуется продолжить оказание Грузии помощи и поддержки в процессе интеграции с альянсом.



Напомним, что с 26 по 29 мая в Грузии проходит весенняя сессия ПА НАТО.















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