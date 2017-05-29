НАТО не желает спровоцировать конфликт с Россией, пытается найти общие подходы - Геттемюллер

29.05.2017 14:18 Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает, что борьба с терроризмом является одной из главных задач, стоящих перед Североатлантическим альянсом.



"Вместе с тем перед нашим альянсом стоят и другие задачи, в их числе нераспространение ядерного оружия, нестабильность в южных регионах", - сказала Р.Геттемюллер, выступая в понедельник на заключительном заседании сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, проходящей в Тбилиси.



"По всем этим вопросам мы пытаемся найти общие подходы с Россией и у нас есть определенные контакты. Естественно, НАТО не желает спровоцировать конфликт с Россией. Мы пытаемся повернуть эту страну к миру", - подчеркнула она.















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