Паоло Алли: Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли

29.05.2017 14:20 Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли, чтобы усилить свое представительство и влияние здесь, - об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, выступая с речью на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.



Как заявил Паоло Алли, поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии – один из приоритетов Парламентской ассамблеи НАТО.



«Ассамблея постоянно осуждает неприемлемую оккупацию Россией Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии. Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли. Мы видели административную пограничную полосу, ползучая аннексия со стороны России неприемлема. В нашей декларации об этом будем четко заявлено. Это будет нашей твердой поддержкой и выражением того, что Грузия должна стать членом семьи НАТО. Надеюсь, декларация будет поддержана большинством и еще раз подтвердит, что у нас консолидированное мнение в связи с Грузией», - заявил Паоло Алли.















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