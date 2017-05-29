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Паоло Алли: Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли
29.05.2017 14:20
Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли, чтобы усилить свое представительство и влияние здесь, - об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, выступая с речью на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.
Как заявил Паоло Алли, поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии – один из приоритетов Парламентской ассамблеи НАТО.
«Ассамблея постоянно осуждает неприемлемую оккупацию Россией Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии. Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли. Мы видели административную пограничную полосу, ползучая аннексия со стороны России неприемлема. В нашей декларации об этом будем четко заявлено. Это будет нашей твердой поддержкой и выражением того, что Грузия должна стать членом семьи НАТО. Надеюсь, декларация будет поддержана большинством и еще раз подтвердит, что у нас консолидированное мнение в связи с Грузией», - заявил Паоло Алли.
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