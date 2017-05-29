НАТО поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии - Алли

29.05.2017 15:07 Североатлантический альянс поддерживает желание Грузии стать членом НАТО. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.



«Грузия завершит историческую сессию Парламентской ассамблеи НАТО. Грузия продемонстрировала тот факт, что грузинский народ сделал однозначный выбор - в Евроатлантическое общество», - заявил Алли.



Также президент Парламентской ассамблеи НАТО отметил, что во время визита они заметили, что грузины действительно гордятся проведением ПА НАТО в Тбилиси.



Паоло Алли сказал, что НАТО регулярно осуждает незаконную оккупацию Абхазии и т.н. Южной Осетии и считает российскую аннексию недопустимой.



Сегодня, во время пленарного заседания ПА НАТО, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили заявил о готовности Грузии к членству в Североатлантическом альянсе.















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