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Президент Грузии встретился с председателем Верховной Рады Украины


29.05.2017   15:22
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"В Тбилиси в рамках ПА НАТО провел встречу с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили", - отметил спикер.

В понедельник, 29 мая, начался официальный визит Парубия в Тбилиси. Глава украинского парламента прибыл с официальным визитом в Грузию 29-30 мая текущего года для участия в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.






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