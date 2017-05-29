|
Президент Грузии встретился с председателем Верховной Рады Украины
29.05.2017 15:22
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом Парубий сообщил в Twitter.
"В Тбилиси в рамках ПА НАТО провел встречу с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили", - отметил спикер.
В понедельник, 29 мая, начался официальный визит Парубия в Тбилиси. Глава украинского парламента прибыл с официальным визитом в Грузию 29-30 мая текущего года для участия в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна