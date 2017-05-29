ПА призывает страны НАТО поддержать интеграцию Грузии в альянс

29.05.2017 15:36 Парламентская ассамблея НАТО призывает правительства и парламенты стран входящих в альянс, усилить действия по обеспечению активной интеграции Грузии в НАТО, с целью создания условий для предоставления Грузии Плана действий по членству (ПДЧ).



Об этом говорится в проекте декларации Парламентской ассамблеи НАТО, которая будет принята сегодня 29 мая, на пленарном заседании в Тбилиси.



Согласно документу, ассамблея призывает правительства и парламенты Североатлантического альянса:



Обеспечить твердую политическую и практическую поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО;

Еще более углубить политическое измерение интеграции Грузии в НАТО, чтобы создать условия для предоставления Грузии Плана действий по членству;



Принимать полное участие в имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и рассмотреть дополнительные практические пути для активизации усилий в поддержку Грузии, в том числе, путем проведения регулярных совместных или двусторонних учений НАТО-Грузия и содействия укреплению зенитных и других оборонных возможностей;



Помочь Грузии усилить возможности борьбы с гибридными угрозами, в том числе, пропагандой и кампанией дезинформации, направленными на уничтожение поддержки населением прозападного стратегического курса;



Еще более развить практическое сотрудничество и диалог с Грузией, как страной-аспирантом, по теме безопасности Черного моря.



Кроме того, ассамблея подчеркивает тот факт, что сотрудничество альянса с Грузией включает все практические инструменты для подготовки к членству, а также учитывает позицию лидеров союзников, что Грузия станет членом НАТО посредством Плана действий по членству.



Как заявил на сегодняшнем заседании сессии ПА НАТО президент ассамблеи Паоло Алли, Грузия заслуживает членства в Североатлантическом альянсе.



«В ходе каждого визита в Грузию на меня производит огромное впечатление то, как единодушен и целеустремлен грузинский народ. Они твердо верят, что их будущее связано с НАТО и ЕС. Грузия действительно гордится тем, что принимает парламентскую сессию НАТО. Последние 15 лет ассамблея всегда поддерживала евроатлантический выбор Грузии и ее стремление к интеграции. Мы вместе работали с коллегами в парламенте Грузии, чтобы создать основание для членства и получить поддержку в парламентах наших стран, в наших правительствах, чтобы Грузия могла вступить в НАТО», — заявил Паоло Алли.



Он также подчеркнул что, поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии – один из приоритетов Парламентской ассамблеи НАТО.



«Ассамблея постоянно осуждает неприемлемую оккупацию Россией Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии. Ежедневно Россия пытается отхватить у Грузии больше и больше земли. Мы видели административную пограничную полосу, ползучая аннексия со стороны России неприемлема. В нашей декларации об этом будем четко заявлено. Это будет нашей твердой поддержкой и выражением того, что Грузия должна стать членом семьи НАТО. Надеюсь, декларация будет поддержана большинством и еще раз подтвердит, что у нас консолидированное мнение в связи с Грузией», — сказал Алли.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

