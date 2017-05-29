Грузия отобрала кандидатов в судьи ЕСПЧ

29.05.2017 16:08 Специальная комиссия, созданная при министерстве юстиции Грузии, в ходе собеседования отобрала пять из 24 кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции.



В ближайшее время министр юстиции Грузии Тея Цулукиани направит список из пяти человек на рассмотрение правительству, которое, в свою очередь, сократит его до трех и в июне направит Совету Европы. Там утвердят одного человека на пост судьи ЕСПЧ от Грузии.



На данный момент Грузию в ЕСПЧ представляет Нона Цоцория, чьи полномочия уже истекли и автоматически продлены до назначения нового судьи.



Лучшие результаты по итогам собеседования получили посол Грузии в Германии Ладо Чантурия (5 баллов), советник премьер-министра Грузии по вопросам прав человека и гендерного равноправия София Джапаридзе (4,69 баллов), члены Высшего совета юстиции Шота Гецадзе (3,85 баллов) и Тамар Алания (3,77 баллов) и сотрудник Главной прокуратуры страны Ираклий Дондоладзе (3,69 баллов).



Это повторный конкурс кандидатов в судьи ЕСПЧ, который правительство Грузии вынуждено было объявить в феврале 2017 года после того, как в январе Совет Европы отклонил представленный список кандидатов из трех человек.



Тогда от Грузии на пост судьи ЕСПЧ были представлены замминистра юстиции Александр Барамидзе, сотрудник ЕСПЧ Георгий Бадашвили и член Высшего совета юстиции Грузии Ева Гоциридзе. Было заявлено, что ни один из представленных кандидатов не отвечает требованиям ЕСПЧ.



Между тем, у ряда членов комиссии по отбору кандидатов в судьи есть свои замечания и к новому списку.



«В этом списке, к сожалению, есть кандидаты, которые, на мой взгляд, не являются лучшими и под вопросом стоит объективность некоторых членов комиссии», — сказал журналистам входивший в комиссию Народный защитник Грузии Уча Нануашвили.



А председатель НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» Анна Нацвлишвили не исключает, что Совет Европы и на этот раз не поддержит представленный правительством Грузии список.



Кандидатов в судьи ЕСПЧ отбирает специальная государственная комиссия, в которую помимо омбудсмена и председателя Ассоциации молодых юристов входят представитель МИД, парламентский секретарь правительства, прокурор Главной прокуратуры, судьи Кутаисского апелляционного, Тбилисского апелляционного и Верховного судов, представитель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции.



Кроме того, в комиссию входят представитель Ассоциации юридических фирм Грузии, декан юридического факультета Тбилисского государственного университета и коалиции «Для независимого и прозрачного правосудия».



"Новости-Грузия"











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