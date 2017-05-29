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Председателем Тбилисского апелляционного суда назначен Михаил Чинчаладзе


29.05.2017   16:56
Председателем Тбилисского апелляционного суда назначен Михаил Чинчаладзе. Это решение было принято некоторое время назад Высшим советом юстиции Грузии. Кандидатуру Чинчаладзе поддержали 12 членов Совета, «против» был один.

Отметим, что Чинчаладзе бессрочно был назначен в Апелляционный суд несколько дней назад.

Кандидатуру Чинчаладзе опротестовывали неправительственные организации и представители оппозиционных партий. По их заявлению, такие одиозные фигуры как Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе нужны властям для контроля суда.

Бывший председатель Апелляционного суда Грузии Валерий Церцвадзе покинул свою должность 25 мая. Официальной причиной этого Церцвадзе назвал тяжбу, связанную с iPlus и Itechnic, так как и его имя по этому поводу не раз произносилось.






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