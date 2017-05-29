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Кобахидзе: Грузия формируется в европейского типа стабильную демократию


29.05.2017   17:13
Грузия формируется в европейского типа стабильную демократию, - заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.

По его словам, в течение последних двух десятков лет, государства недавно ставшие членами НАТО и ЕС получили гораздо больше свободы и благополучия, чем страны, которые по разным причинам отказались от западной интеграции.

«...Грузия формируется в европейского типа стабильную демократию. Такая Грузия будет желанным и твердым партнером для наших друзей-стран как с политической, так и экономической точки зрения», - отметил, в частности, Кобахидзе.

Свое выступление председатель парламента завершил словами первого генсека НАТО.

«Позвольте завершить свое выступление словами первого генерального секретаря НАТО: «НАТО должно расширятся до тех пор, пока под ее зонтом не окажется весь свободный мир». Наша задача – объединится для защиты свободы и мира. Хочу еще раз поблагодарить членов Парламентской ассамблеи НАТО за приезд в Грузию и ее поддержку», - заявил Ираклий Кобахидзе.






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