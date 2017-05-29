Квирикашвили: Российская оккупация создает значительную угрозу нашей национальной безопасности

29.05.2017 17:23 По заявлению премьер-министра Грузии, Георгия Квирикашвили, Грузия последовательно продолжает идти по пути демократизации, строительства институтов, экономического развития и институциональной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



"С гордостью заявляю, что Грузия является хорошим примером европейского государства, которое, несмотря на все внутренние и внешние вызовы, последовательно продолжает ход по пути демократизации, возрождения институтов, экономического развития и институциональной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Мы хорошо осознаем вызовы, стоящие перед нами. Оккупация, и милитаризация Россией 20% суверенного государства Грузии создает значительную угрозу нашей национальной безопасности.



Кроме того, незаконная аннексия Крыма, за которой последовали дестабилизация в Восточной Украине, и передел сферы влияния, преследует целью нивелирование огромного прогресса, достигнутого в строительстве единой, свободной, и мирной Европы, как громадного достижения евроатлантического сообщества.



Нашим ответом на этот вызов является больше демократизации, больше экономического развития, и больше европейской и евроатлантической интеграции.



Единственным действенным ответом Запада на эти вызовы должно быть больше единства и твердости в вопросе защиты свободы и других основополагающих ценностей, политика открытых дверей, и четкая поддержка евроатлантического стремления европейских стран, желающих этого.



С данной точки зрения я убежден, что верностью демократическим реформам, интеграции в НАТО, и общей евроатлантической безопасности, Грузия уже создала предпосылку, чтобы НАТО сделала следующий шаг на пути вступления нашей страны в альянс"- заявил Георгий Квирикашвили в ходе выступления на весенней Парламентской ассамблее НАТО.

















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