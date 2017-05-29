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Глава МИД убежден, что Грузия подобрала достойных кандидатов в судьи ЕСПЧ


29.05.2017   17:56
Мы убеждены, что кандидаты в судьи Страсбургского суда, которые были отобраны в результате такого открытого и прозрачного конкурса, будут успешные - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По его же словам, чтобы процесс был прозрачным, в отборе судей Страсбургского суда включены все возможные акторы.

"Для нас важно, что процесс идет прозрачно, с соблюдением всех процедур. В процессе включены все возможные акторы, для того, чтобы он был прозрачным. Сам процесс конкурса был оценен, как очень прозрачный.

Мы убеждены, что кандидаты в судьи Страсбургского суда, которые были отобраны в результате такого открытого и прозрачного конкурса, будут успешными"- отметил Джанелидзе.

В Министерстве юстиции закончились собеседования с целью отбора желающих быть судьями Европейского суда по правам человека. Список из пяти кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека, который будет представлен правительству для принятия решения, выглядит следующим образом: 1) Ладо Чантурия - 5; 2) Софья Джапаридзе - 4,69; 3) Шота Гецадзе - 3,85; 4) Тамар Алания- 3,77; 5) Ираклий Дондоладзе - 3,69.







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