Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД требует отмены существующего формата школьных выпускных экзаменов


29.05.2017   19:07
Из-за большого количества провалившихся на школьных экзаменах "Единое национальное движение" требует отмены существующего формата выпускных экзаменов.

В партии считают, что нынешний формат экзаменов нерелевантный.

"Тревожная статистика, и положение, создавшееся в системе образования, подтверждает, что школьную реформу забросили на полпути, и один из ее компонентов, выпускные экзамены, которые должны были стимулировать учеников, превратился в механизм наказания из-за провала остальных компонентов реформы.

Именно поэтому ребенок остался один, лицом к лицу с барьером, который преграждает ему путь к успешному будущему. В результате ученики, которые из года в год по всем предметам получали положительные оценки, стали жертвами хаотического положения в системе, и провалились на экзаменах. Количество провалившихся учеников в последние годы растет: в 2012 году количество провалившихся из 100 учеников было всего 5, и правильное осуществление реформы должно было улучшить этот результат, но, к сожалению, сегодня каждый четвертый ученик провалил экзамен.

Тревожно и то, что министр образования неадекватно оценивает ситуацию, что еще больше вредит ученику, учителю, и родителю.

Исходя из этого, требуем:
1) Проводить экзамены в данном формате уже нерелевантно, и их следует отменить;
2) Министерство должно провести диагностирование существующих проблем, и для оздоровления системы срочно удвоить финансирование школ;
3) Возобновить сертификацию педагогов параллельно постоянной заботе о повышении их компетенции.
4) Увеличить зарплату преподавателя минимум до 1000, а в течение следующих лет до 1 500 лари.
5) Прекратить политизацию школ.
6) Урегулировать школьную инфраструктуру, и др."- заявила на сегодняшней пресс-конференции член партии Нино Квитаишвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Только 26% зарегистрированных в Грузии компаний работают реально
Импорт праворульных автомобилей в Грузию практически прекращен
Грузии нужно развитие рынка капитала - Коринтели
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Колумбию
Азербайджанская армия проводит масштабные учения с боевым стрельбами
В Ингушетии проверяют соблюдение "сухого закона" во время Рамадана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна