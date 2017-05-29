ЕНД требует отмены существующего формата школьных выпускных экзаменов

29.05.2017 19:07 Из-за большого количества провалившихся на школьных экзаменах "Единое национальное движение" требует отмены существующего формата выпускных экзаменов.



В партии считают, что нынешний формат экзаменов нерелевантный.



"Тревожная статистика, и положение, создавшееся в системе образования, подтверждает, что школьную реформу забросили на полпути, и один из ее компонентов, выпускные экзамены, которые должны были стимулировать учеников, превратился в механизм наказания из-за провала остальных компонентов реформы.



Именно поэтому ребенок остался один, лицом к лицу с барьером, который преграждает ему путь к успешному будущему. В результате ученики, которые из года в год по всем предметам получали положительные оценки, стали жертвами хаотического положения в системе, и провалились на экзаменах. Количество провалившихся учеников в последние годы растет: в 2012 году количество провалившихся из 100 учеников было всего 5, и правильное осуществление реформы должно было улучшить этот результат, но, к сожалению, сегодня каждый четвертый ученик провалил экзамен.



Тревожно и то, что министр образования неадекватно оценивает ситуацию, что еще больше вредит ученику, учителю, и родителю.



Исходя из этого, требуем:

1) Проводить экзамены в данном формате уже нерелевантно, и их следует отменить;

2) Министерство должно провести диагностирование существующих проблем, и для оздоровления системы срочно удвоить финансирование школ;

3) Возобновить сертификацию педагогов параллельно постоянной заботе о повышении их компетенции.

4) Увеличить зарплату преподавателя минимум до 1000, а в течение следующих лет до 1 500 лари.

5) Прекратить политизацию школ.

6) Урегулировать школьную инфраструктуру, и др."- заявила на сегодняшней пресс-конференции член партии Нино Квитаишвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

